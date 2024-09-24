Андрей Воробьев рассказал о поддержке экспортеров в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вместе с коллегами во вторник обсудил развитие экспорта и предварительные итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Подмосковье. Он пояснил, что это подготовка к Госсовету, который состоится 25 сентября под руководством президента РФ Владимир Путина.

«Вместе с помощником президента, секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и коллегами из правительства и регионов обсуждаем основные задачи, которые стоят перед нами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что рассмотрены вопросы по росту экспорта, не связанного с сырьем и энергией, экспорта сельхозпродукции, продвижения отечественных товаров и брендов в другие страны, развитие экспорта в регионах РФ, а также создание единой системы поддержки экспортеров.

Как подчеркнул глава Подмосковья, такой подход поможет экспортерам на всех этапах работы: от начала проекта до завершения, объединяя усилия государства на федеральном и региональном уровнях.

Воробьев отметил, что в Московской области действуют спецпрограммы и сервисы для компаний, планирующих поставлять продукцию в другие страны. Например, в регионе есть «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта». Он помогает найти нужную поддержку на каждом этапе работы.

«Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках», — сказал глава региона.

По его словам, всего в портфеле Фонда поддержки ВЭД Подмосковья 15 различных услуг, которые помогают экспортерам обучиться внешнеэкономической деятельности, разработать стратегию, найти партнеров, заключить контракты и выйти на зарубежные рынки.