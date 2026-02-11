Андрей Воробьев поздравил команду завода «Л-Пак» с открытием производства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на завод «Л-Пак». Он поздравил команду предприятия с открытием производства, а также проверил, как реализуются другие важные проекты на территории ОЭЗ «Кашира», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение о строительстве в Подмосковье завода «Л-Пак» по производству экологически чистой продукции — гофрокартона и упаковки — было подписано летом 2023 года на ПМЭФ. В проект инвестировано 7,7 млрд рублей. Он реализуется в несколько этапов. В среду открылась первая очередь — здесь будут выпускать 240 млн м² продукции в год. Создано более 270 рабочих мест, а всего планируется — около тысячи.

«Особая экономическая зона „Кашира“ существует относительно недавно и, конечно, главный ее успех — открытие новых предприятий. Мы на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение и сегодня видим, что оно воплотилось в реальное производство, рабочие места. Это только первый этап, одна четвертая часть того, что вынашивают в своих планах инвесторы. Конечно, многое будет зависеть от эффективности, конкурентоспособности продукта. Приятно, что в Московской области сейчас реализуется ряд проектов, связанных с производством упаковки», — сказал губернатор.

Он пожелал успехов всем, кто причастен к этому предприятию. Губернатор выразил надежду на то, что дружная команда завода будет пополняться новыми талантливыми людьми.

Завод «Л-Пак»

Подмосковье помогло предприятию в подборе площадки в ОЭЗ «Кашира». Также регион сопровождает проект на каждом этапе реализации.

К 2028 году «Л-Пак» планирует выйти на объем производства – 1 млрд м² продукции в год. Это позволит ему стать одним из крупнейших производителей в отрасли. Продукция, которая будет здесь производиться, востребована во многих отраслях. Поставлять ее будут в российские регионы и страны СНГ.

«Наша задумка была построить комбинат, подобный тому, который есть у нас в Липецке. Дело в том, что рынок нашей продукции – это в основном Московская область. Потребителями являются различные производства, распределительные центры, сетевые ритейлеры, магазины. Мы в течение года изучали варианты – это Московская, Владимирская, Калужская, Тульская области. И, собственно, комплекс факторов, в том числе то, что ОЭЗ предоставляет налоговые льготы, стал определяющим по выбору места именно в Кашире», - рассказал директор ООО «Л-Пак Кашира» Владимир Дергунов.

Резидентам ОЭЗ в Подмосковье предоставляют налоговые льготы – нулевые налоги на имущество, на землю, а также транспортный налог, 2% налога на прибыль. «Л-Пак» также планирует подать заявку на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры.

Сейчас на заводе установлен один гофроагрегат, который позволяет производить до 20 миллионов м² продукции в месяц. Уже летом здесь будет устанавливаться второй. Следующим шагом станет строительство еще производственного корпуса для установки линий переработки.

«Как его построим, поставим третий гофроагрегат и выйдем уже на максимальный объем», - рассказал начальник производства Артур Феденченко.

Завод оснащен современным оборудованием. Здесь, в частности, работают полностью автоматизированные станки по выпуску лотков для овощей и робот-укладчик готовой продукции.

«Сейчас работаю в роботизированном цехе. Это очень облегчает жизнь, так как физически ничего упаковывать не нужно – настроил робота под задание, и он в автоматическом режиме выполняет всю работу. Главное – правильно настроить», - рассказал машинист печатно-высекального агрегата 6-го разряда Сергей Архипкин.

«Л-Пак» придерживается принципов бережливого производства, использует вторсырье. Доля переработанной макулатуры – 80% и только 20% – чистой целлюлозы.

«Мы производим трех- и пятислойный гофрокартон. В нашем цехе работает 40 человек, это в основном жители Каширы, ближайших населенных пунктов. На предприятии хорошие зарплаты, условия труда, комфортные комнаты приема пищи, новые душевые. Есть перспективы карьерного роста», - рассказал начальник цеха по производству гофрокартона Алексей Новиков.

Резиденты ОЭЗ «Кашира»

«Л-Пак» – один из шести резидентов ОЭЗ «Кашира», которая создана в 2019 году. Здесь также работает компания «Агрокультура Групп» – лидер столичного региона по выращиванию овощей, зелени и ягод в защищенном грунте, выпускающий продукцию под брендом «Зеленый стандарт».

«НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира» построила малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.

В рамках соглашения на ПМЭФ-2025 «Архбум» реализует в ОЭЗ «Кашира» важный проект импортозамещения – производство макулатурных тарных картонов. Запустить предприятие планируют в 2028 году.

Компания «Префабрика АГ» в этом году планирует запустить производство инновационного продукта из легкого бетона для строительства жилых и социальных объектов малой и средней этажности. А «ГрейдБилд» – биоразлагаемой посуды и упаковки. Оба завода уже построены и готовятся к открытию в мае-июне.

«Плановый объем инвестиций по нашим шести резидентам – порядка 36,6 млрд рублей. На сегодняшний день освоено уже 21,3 млрд рублей. Все эти производства обеспечат 1,5 тысячи рабочих мест в городском округе Кашира. Наш опыт говорит о том, что на 1 рубль инвестиций, вложенных в инфраструктуру, мы привлекаем порядка 10 рублей от частных предпринимателей, инвесторов. Видим, что эта модель успешно работает», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Кашира» Дмитрий Зубов.

Всего в Подмосковье – 6 ОЭЗ. Они находятся в Кашире, Дубне, Фрязине, Ступине, Домодедове, Серпухове. В них действуют 210 резидентов.

Московская область - лидер в РФ по выпуску бумаги, картона и упаковки. В Кашире, Коломне и Павловском Посаде производят гофрокартон и гофротару, в Балашихе – виниловые обои, изделия из ваты, влажные салфетки, товары для дома. Кроме того, в Лобне компания «Упаковочные системы» (бывший Tetra Pak) реализуют инвестпроект, который позволит вдвое увеличить производство упаковочного материала. А в Чехове в прошлом году запустили новый цех по упаковке для пищевой индустрии на предприятии «МолоПак» – тут будут ежегодно производить на отечественных технологиях до 1,2 млрд упаковок для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.