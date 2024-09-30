Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

Ранее губернатор сообщил, что в Московской области создадут 5 новых индустриальных парков. Главам округов нужно включиться в работу, чтобы эти парки были своевременно открыты.