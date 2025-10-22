Андрей Воробьев: подмосковные предприятия активно работают в Узбекистане

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об опыте работы подмосковных предприятий в Узбекистане. Сотрудничество стран в бизнесе и экономике продолжает развиваться.

«Про „Щелково агрохим“ в Самарканде уже говорили. Очень важно — этот современный завод по производству химических средств защиты растений на 100% покрывает потребность рынка Центральной Азии. „Дорхан“ учредил в Ташкенте дочернюю компанию по производству автоматических секционных ворот, открыто представительство в регионах Узбекистана и соседних странах», — сообщил Воробьев в ходе II Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Глава региона добавил, что в Ташкенте компания «Металл Профиль» изготавливает профилированные листы, используя для этого сырье из Самарканда. Кроме того, компания «Черноголовка» открыла собственный завод по производству напитков и детского питания в Ташкентской области.

«Открыли в Ташкентской области завод по выпуску фруктово-ягодных наполнителей, переработке фруктов. 1 млрд 200 тыс. рублей было инвестировано, создано 400 рабочих мест. Надеюсь, дальнейшее планы по развитию этого предприятия реализуются», — отметил Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что «Гемотест» в 2025 году открыл первую в Узбекистане экспресс-лабораторию и 9 лабораторных отделений по всей стране. Воробьев также подчеркнул, что маркетплейсы Ozon и Wildberries активно инвестируют в Узбекистан и открывают логистические центры, которые автоматизируются.

«Проекты, которые у нас следующие, то есть в работе, это Люберецкий завод „МонтажАвтоматика“, „Инфоприм“ — это производитель грудного молока. При высокой рождаемости в Узбекистане это безусловно будет иметь спрос», — добавил глава региона.

