Андрей Воробьев обсудил совместные проекты с послом Беларуси Крутым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил реализацию планов с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым на ПМЭФ.

Речь шла о договоренностях, достигнутых в ходе рабочей поездки губернатора Подмосковья в Беларусь в конце прошлого года. По итогам визита была сформирована дорожная карта о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2024–2028 годы.

По словам губернатора, Подмосковье и Белоруссию связывают давние дружеские и партнерские отношения. Есть встречный интерес, который стараются трансформировать в экономические и гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками.

«Мы не раз общались с Дмитрием Николаевичем Крутым у нас, в Подмосковье, обсуждали разные направления сотрудничества. А в декабре по приглашению президента Александра Григорьевича Лукашенко я приезжал в Минск, посещал предприятия, встречался с предпринимателями. Мы достигли важных договоренностей. Также в Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. К примеру, этим летом компания „Белтелекабель“ собирается запустить у нас производство кабелей. Что касается других направлений сотрудничества, мы договорились о программе обмена для школьников и учителей. Уже в августе познакомим с Подмосковьем более 500 учащихся из Белоруссии, а до конца года примем еще 100 учителей и 20 директоров школ», — сказал Воробьев.

Белоруссия входит в число главных зарубежных торгово-экономических партнеров Московской области, уступая только Китаю. Объем внешнеторгового оборота в прошлом году составил $6 млрд (с КНР — $19 млрд). Это 12,5% от общего годового внешнего товарооборота Подмосковья. Кроме того, Белоруссия — главное направление по объему зарубежного экспорта Московской области.

Сейчас в Московской области реализуется ряд проектов Республики Беларусь. В числе крупнейших — производство кабелей в г. о. Воскресенск компанией «Белтелекабель». Запустить первую очередь планируют уже в июле, а выйти на полную мощность — в декабрь 2025-го.

«Амкодор» строит в ИП «Раменский» завод по выпуску телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Инвестиции — 4,5 млрд. рублей, будет создано 700 рабочих мест. Компания также возводит в Мытищах административно-деловой центр с объемом инвестиций — 200 млн. рублей. Трудоустроиться туда смогут более 30 человек.

Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» вкладывает 7,5 млрд рублей в строительство предприятия по производству бетона, цемента, сухих строительных смесей в Наро-Фоминском округе. Это позволит создать 100 рабочих мест.

Развивается и туристическое направление. По итогам достигнутых ранее договоренностей уже началась организация школьных поездок из Белоруссии. Этим летом в Московской области смогут отдохнуть более 1100 деьей. Продолжительность тура — 5 дней и 4 ночи.

В сфере культуры планируется провести XI Форум регионов России и Беларуси. В нем примут участие делегации муниципальных образований Московской области. Например, г. о. Зарайск планирует в рамках мероприятия подписать соглашения о побратимских связях с Ивановским районом Брестской области.