Андрей Воробьев обсудил обмен резидентами с делегацией из Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил обмен резидентами на встрече с главой Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, а также чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Ботиржоном Асадовым.

Темой общения двух сторон стали инвестиции и создание комфортных условий для открытия новых производств в Московской и Андижанской областях. Во время общения тема коснулась и возможного обмена резидентами.

«Чтобы компании из Подмосковья работали в Узбекистане, а узбекские — у нас. Уже есть предприниматели, готовые принять участие в проекте», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Делегация из Узбекистана уже посетила ОЭЗ «Дубна». Там ее члены узнали о лучших практиках Подмосковья в формате Light Industrial. Этот формат помогает бизнесу начать производство на готовых площадях.

Что касается делегации из Московской области, то в мае она посетила производство автомобильных компонентов и предприятие текстильной промышленности в Андижанской области.