Андрей Воробьев объяснил, как электронные сервисы помогают бизнесу в Подмосковье

Обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать на инвест-портале, которым активно пользуются предприниматели, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Электронные сервисы позволяют бизнесу легче открыть дело», — сказал он.

Губернатор отметил, что в преддверии летнего туристического сезона в Подмосковье можно оформить все в цифровом виде.

«Это касается торговли, мобильной торговли, работы ресторанов, веранд», — перечислил Воробьев.

Он сделал акцент, что раньше это была рутинная процедура. Пока бизнес оформлял разрешение на установку веранды или открытие ресторана, заканчивалось лето. Сейчас электронные сервисы оформляют услуги мгновенно.

«Мы видим положительный эффект от внедрения цифры в бизнес-услуги», — заключил глава региона.