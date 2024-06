Андрей Воробьев: новый транспортно-логистический хаб появится в 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК „КТЖ“» Нурлан Сауранбаев на ПМЭФ в присутствии первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

По словам губернатора, это первый в Подмосковье трехсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. Он важен для укрепления экономических связей между нашими странами. И Китай, и Казахстан являются стратегическими партнерами Подмосковья, в том числе и по экспорту

«Традиционно весомая доля (14,8%) наших поставок в другие страны — это продукция АПК. Развивать экспорт нам помогают „сухие порты“. Один из самых крупных — „Селятино“. План на этот год — почти 19 млн тонн груза отправить и принять. После реализации 2-й очереди через „Селятино“ будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем мы сможем увеличить в три раза (с 180 до 550 тыс. тонн). Объем инвестиций в проект — 6 млрд рублей. Завершить работы планируем уже в следующем году», — сказал Воробьев.

Планируемые мощности хаба: мультисклад на 65 тыс. «квадратов», контейнерные площадки, плюс 3 тыс. км ж/д путей, которые построит Казахстан.

В конце апреля из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал, расположенный в городе Сиань (КНР), отправился первый контейнерный поезд HUB to HUB нового совместного проекта России, Китая и Казахстана — это 50 контейнеров отечественной продукции от кондитерских изделий до строительных материалов, в том числе из Подмосковья.

Он пришел в КНР через 13 дней, для сравнения: по глубокому морю это бы заняло до двух месяцев.

По словам Жакупова, транзит через Казахстан обеспечивает портфельная компания фонда «Самрук-Казына» «Казахстан темир жолы». Строительство такого важного для трех стран проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей.

«Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности. Используя наше географическое положение и прочные связи регионального сотрудничества, три страны могут эффективно работать на благо роста своих экономик», — отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына».

Также в рамках ПМЭФ декларацию о создании и запуске цифровой экосистемы на маршруте Китай-Казахстан-Россия подписали гендиректор KTZ Express Дамир Кожахметов, гендиректор Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD Юань Сяоцзунь и председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев.

Система обеспечивает полный цикл управления посылками — начиная от интеграции с мировыми маркетплейсами для автоматизированного приема данных о посылках, ведения учета на складе, организации международных и внутренних перевозок, расчета и оплаты стоимости доставки и т. д.

Также она позволяет отслеживать местоположения посылок, интегрируется с таможенными системами, включая подачу заявок на обработку деклараций, обеспечивая прозрачность и эффективность на каждом этапе оформления и перевозки грузов.