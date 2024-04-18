Андрей Воробьев назвал самые востребованные программы по поддержке бизнеса

Чаще всего в Московской области пользуются программами «Земля за рубль» и всем тем, что касается поддержки бизнеса. Порядка 1 млрд рублей отправляется каждый год на программы поддержки предпринимателей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я точно знаю, что для каждого предприятия очень важно сопровождение, которое мы оказываем и по всей процедуре строительства, и по выходу на смежников», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор рассказал, что инвестблок правительства региона сопровождает бизнес в случае, если он производит товар и ему нужно разместиться на полках магазинов либо зайти в те или иные сети.

«Все, что связано с барьерами, которые мешают бизнесу и о которых мы часто говорим, тут мы также действуем согласованно», — заявил Воробьев.

Он отметил, что такое партнерство дает хороший результат.

«Но это постоянная работа, всегда есть к чему стремиться. И мы постоянно думаем о том, как еще нашим предприятиям оказать поддержку, как сделать так, чтобы в Подмосковье было выгодно строить бизнес», — добавил губернатор.

Он обратил внимание, что в Московской области прекрасный рынок: столичная агломерация, развитая инфраструктура дают свои преимущества.

«Подмосковье — растущий регион, это открывает возможность получить компетентные кадры. Все эти слагаемые влияют на результат», — заключил Воробьев.