Андрей Воробьев: Коломенский завод оснастят новым оборудованием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с помощником президента РФ и председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым, а также полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым посетил Коломенский завод. По итогу встречи Воробьев заявил, что производство будет оснащено новым оборудованием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В ходе визита на завод Воробьев, Патрушев и Щеголев ознакомились с технологическим процессом и изучили ассортимент выпускаемых изделий.

«Президент (Владимир Путин — ред.) четко обозначил задачи по развитию промышленного комплекса, укреплению технологического суверенитета, замещению критически важных технологий. Сегодня вместе с Николаем Платоновичем Патрушевым мы посетили Коломенский завод и обсудили мероприятия, направленные на дальнейшее расширение, модернизацию этого очень важного предприятия. По федеральной программе получены большие деньги на новые станки, новое оборудование, технологические внедрения — перевооружение всего того, что позволяет изготавливать надежные двигатели. Коломенский завод — предприятие с очень богатой историей, наполненное героизмом тех, кто трудился здесь, особенно в годы Великой Отечественной войны. Предприятие работает ритмично, является градообразующим. А новые производственные возможности позволят привлекать молодых специалистов для работы на современных станках и оборудовании», — сказал Воробьев.

К 2028 году Коломенский завод намерен увеличить объем выпускаемой продукции с 500 до 750 двигателей в год, включая силовые установки для нужд судостроения.

В настоящее время предприятие является единственным в своем роде центром, обладающим экспертными знаниями в сфере разработки и производства двигателей. Завод выпускает разные дизельные, газодизельные и газопоршневые агрегаты, предназначенные для использования в тепловозах, морских судах и кораблях, горнодобывающей технике, а также в малой и атомной энергетике.

Востребованность производства

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Во время рабочей поездки на Коломенский завод Патрушев отметил, что в России есть большой спрос на дизельные двигатели, который с каждым годом только растет. В настоящее время Коломенский завод является ключевым производителем, выпускающим среднеоборотные дизельные двигатели для кораблей.

«Для выполнения стоящих перед судостроительной отраслью масштабных задач необходимо безотлагательно решить проблемы дизелестроения. На ряде предприятий страны принимаются меры по сокращению отставания в поставках дизельных агрегатов, модернизируются производственные мощности, оборудуются новые испытательные стенды. С учетом роста заказов на строительство судов и кораблей в ближайшее время возрастет потребность в продукции предприятий дизелестроения. Следует безотлагательно готовиться к выполнению такого объема работы», — сказал Патрушев.

О производстве и заводе

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Воробьев, Патрушев и Щеголев ознакомились с работой механического и топливного цехов, а также конвейера и современного комплекса финальных испытаний дизельных моторов на заводе.

Коломенский завод, являющийся частью Трансмашхолдинга, играет важную роль в укреплении технологической независимости России. Компания участвует в реализации одного из приоритетных масштабных проектов министерства промышленности и торговли и правительства РФ. Здесь создаются уникальные дизельные двигатели, достигающие мощности 7350 кВт, которые необходимы для судостроительной отрасли (входят в список важнейшей продукции Минпромторга). Ключевыми потребителями продукции завода являются РЖД и «ОСК».

Завод активно совершенствует инфраструктуру для производства основных узлов двигателей. За период с 2018 по 2022 годы Трансмашхолдинг инвестировал в это направление 12,5 млрд рублей. В период с 2023 по 2027 год планируется вложить еще около 26 млрд рублей в модернизацию производства, обеспечение выпуска основных компонентов дизельных двигателей и агрегатов на территории России, а также разработку новых модификаций двигателей с использованием собственных средств и при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 19,5 млрд рублей. Предполагается, что это позволит увеличить объем производства с 500 двигателей в 2025 году до 750 в 2028 году.

Ранее Коломенский завод также получил выгодный заем как стратегически важное предприятие российской экономики и кредиты от ФРП на 1,1 млрд рублей по программе «Лизинговые проекты».

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

На производственных площадках компании изготавливаются высокопроизводительные двигатели для атомной генерации и малой энергетики (мощностью до 6500 кВт), железнодорожного транспорта (до 4400 кВт), горнодобывающей техники, в частности, карьерных самосвалов «БелАЗ» и других сфер. Предприятие — единственный в России поставщик тепловозов и электровозов постоянного тока для пассажирских перевозок на дальние расстояния, а также оно контролирует свыше половины рынка дизельных двигателей средней частоты вращения в странах СНГ. Дополнительно здесь производятся двигатели, использующие сжиженный и попутный газ, неочищенную нефть, а также универсальные модели, работающие на различных видах топлива.

«Для нас очевидно, что стабильная работа предприятия, его способность производить в нужных стране объемах качественную и современную продукцию имеет важное значение для развития транспорта, энергетики и судостроения. Наши ключевые заказчики — это РЖД, „БелАЗ“, „Объединенная судостроительная корпорация“, госкорпорация „Росатом“ и т. д.», — отметил гендиректор Коломенского завода Вадим Яковлев.

О сотрудниках

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Подготовка специалистов для промышленных предприятий осуществляется в колледжах Московской области. В частности, в колледже «Коломна» при поддержке Трансмашхолдинга функционирует специализированное отделение. Каждый год свыше 300 учащихся получают практический опыт на производстве, и впоследствии значительная часть выпускников трудоустраивается на должности наладчиков, техников-эксплуатационщиков, слесарей, сварщиков и других рабочих специальностей. В целях реализации федеральной инициативы «Профессионалитет» на территории завода создан образовательно-производственный сектор для обучения студентов.

«Я очень надеюсь, что наша программа дополнительного строительства жилья позитивно скажется на привлечении молодых кадров, как и все мероприятия, которые мы готовим к 2027 году (когда Коломне исполнится 850 лет). За эти 2 года мы реализуем большие планы в части благоустройства, развития городского округа. Конечно, как и прежде, будем делать это вместе с нашими жителями», — добавил Воробьев.

До начала Второй мировой войны завод занимался производством разной продукции, включая паровозы, дизельные и электрические локомотивы, дизельные двигатели и оборудование для метрополитена. Именно на этом заводе был создан первый в России трехосный паровоз серии Т (1870 год), а также первое в мире судно, оснащенное дизельным двигателем — буксир под названием «Коломенский дизель» (1907 год). Во время войны предприятие переориентировалось на нужды фронта, занимаясь ремонтом танков, созданием бронепоездов, производством боеприпасов и военного снаряжения.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Коломенский завод отмечен высокими государственными наградами, такими как ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Значительное число работников предприятия, а именно 15 человек, были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленный героизм на фронте.

Андрей Воробьев, Николай Патрушев и Игорь Щеголев посетили музей завода, основанного в 1863 году, а также почтили память павших, возложив цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Памяти павших будьте достойны».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.