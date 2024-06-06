Андрей Воробьев: китайская компания будет производить банкоматы в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и советник генерального директора компании Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. Цзя Юйлун на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта по производству банкоматов в Клину, передает корреспондент РИАМО.

По словам Воробьева, компания из Шанхая готова вложить на начальном этапе 1,3 млрд рублей, трудоустроить порядка 300 человек.

В первую очередь запустят производство металлического корпуса для банкоматов. А в дальнейшем планируется организовать полный производственный цикл в Клину. Начало реализации проекта инвестор наметил на этот год.

«Мы окажем поддержку на всех этапах. Мы с радостью приветствуем приход китайских инвесторов, всегда готовы к плодотворному сотрудничеству — этот доброжелательный и результативный тон задают лидеры наших стран», — заявил глава региона.

Губернатор добавил, что в Московской области реализуется много больших совместных проектов с КНР. В Подмосковье работает более 40 компаний с китайским капиталом — это логистика, автотранспорт, парфюмерия, фармацевтика, электротовары, одежда, обувь, текстиль.

Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. — частная компания, которая специализируется на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ и многом другом. Ежегодно продает около 7 тыс. банкоматов.

Компания является глобальным стратегическим партнером и поставщиком комплектующих южнокорейской Nautilus Hyosung — мирового лидера по сборке банкоматов. В Китае она неоднократно становилась лауреатом рейтингов «Лучший поставщик» и «Превосходный поставщик года». Практически каждый банкомат, работающий сегодня в России, содержит компоненты, произведенные этой компанией.

«Многие кредитные организации тщательно относятся к выбору поставщиков ATM, они учитывают и технологические аспекты, и эргономику, и дизайн устройств. Мы знаем, что после отказа от поставок и обслуживания банкоматов американскими компаниями многие банки в России переходят на китайские аналоги. Они оптимальны в соотношении цена/качество», — сказал Цзя Юйлун.

Основными клиентами компании являются крупные банки, например, Сбер. Главные достоинства банкоматов, которые будут производить в Подмосковье, — демократичная стоимость, высокая степень защиты от мошенничества, удобный и понятный интерфейс.

«Мы решили разместить производство в Московской области, поскольку правительство региона предоставляет очень хорошую поддержку, максимально привлекательные условия. В первой половине следующего года планируем начать реализацию и в течение 3 лет выйти на плановый объем — производить около 10 тыс. банкоматов в год», — добавил советник генерального директора компании.