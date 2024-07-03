Андрей Воробьев: каждый 5-й кг сыра в России произведен в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион уверенно наращивает темпы в производстве сыра, на сегодняшний день каждый пятый килограмм этого вида пищевого продукта изготовлен региональными сыроварами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Доля подмосковного сыра на российском рынке оценивается в 20%, а если рассматривать отдельно Центральный федеральный округ, то тут на долю сыра от областных сыроваров приходится до 37%. В регионе наладили производство отечественных изысканных сыров, таких как бри, дорблю и камамбер.

Президент (РФ Владимир Путин – ред.) поставил масштабную задачу — обеспечивать продовольственную безопасность, поддерживать отечественный пищепром, АПК. В Подмосковье мы активно работаем в этом направлении и удерживаем высокие позиции по различным видам продукции, включая сыр. Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров — это все позволяет нам на протяжении 3 лет оставаться лидерами по производству сыра. Эту позицию мы хотим не просто удержать, но и сделать еще прочнее. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Он добавил, что в 2023-м произвели 154 тысячи тонн сыра, примерно в том же темпе идет производство и в этом году — за первые 5 месяцев изготовлено свыше 71,5 тысяч тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объеме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в Российской Федерации. Каждый 5-й килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье.

«Мы и дальше будем развивать это направление, продолжим поддерживать фермеров, занимающихся молочным животноводством», — подчеркнул губернатор.

Производство сыра удалось увеличить благодаря появлению большого количества частных сыроварен и развитию крупных производств в Подмосковье.