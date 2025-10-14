Андрей Воробьев и Оксана Лут проверили модернизацию молочного завода в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетили самый большой завод молочной продукции в России — «Чеховский». Они проверили, как здесь реализуется масштабный инвестпроект, предполагающий расширение и модернизацию предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Молочный комбинат «Чеховский» может выпускать до 430 тыс. тонн продукции в год — это кефир, йогурты, творог и многое другое. Здесь производятся товары брендов «Простоквашино», «АктиБио», «Растишка», «Даниссимо», Actimuno.

«На этом предприятии работает дружная команда, я очень надеюсь, что ее дальнейшие инвестиции, экспансия будут отражаться и на налоговых пополнениях в бюджет области, и на создании новых рабочих мест. Хочу сказать спасибо министерству сельского хозяйства РФ, которое реализует разные федеральные программы по всей стране, в том числе в Подмосковье. Мы заинтересованы в масштабировании всего качественного и технологичного», — сказал Воробьев.

В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме Московская область подписала соглашение о расширении молочного комбината, модернизации оборудования и автоматизации технологических процессов. Часть инновационных решений на комбинате уже внедрена. Так, планируется увеличить выпуск йогуртов на 6 тыс. тонн в год.

«Все, что касается продовольственной безопасности, имеет сегодня принципиально важное значение. Президент в своем указе о национальных целях сказал о необходимости наращивания и экспортного потенциала, и производства собственных продуктов. А это невозможно без применения всего самого умного, без технологий, цифровизации. В Московской области производится много молока, но нужно еще больше. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы наши комбинаты имели широкий ассортимент продуктов, чтобы сыры, которые также требуют большого количества молока, были конкурентоспособны. Все это сегодня имеет экспортный потенциал», — добавил губернатор.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Как идет модернизация

На заводе появилась система автоматизированного паллетирования и отгрузки готовой продукции: коботы формируют паллеты, а автономные транспортные роботы доставляют их на склад. Благодаря решению высвобождается труд от 8 до 12 грузчиков и комплектовщиков, которые могут по корпоративной программе переучиться на специальности операторов-наладчиков.

Оборудование предприятия обеспечивает высокий уровень качества и безопасности готовой продукции. Так, здесь есть видеокамеры с ИИ, которые контролируют весь процесс приемки молока и соблюдение техники безопасности, а также рентген-сканеры на линиях фасовки, проверяющие каждую упаковку на наличие инородных предметов.

На заводе также исследуются и апробируются новые решения и инновации. Так, здесь создается биоцентр для проведения научно-исследовательских работ, в том числе разработки заквасок. Он откроется в начале 2027 года.

О молочном комбинате

Молочный комбинат «Чеховский» выпускает 37% всей кисломолочной продукции Подмосковья и более 6% РФ. За 9 месяцев этого года произведено 193,1 тыс. тонн. Предприятие является крупнейшей площадкой компании «Логика молока» (бывшая «Эйч энд Эн»). У нее 12 заводов в 11 регионах России, 26 складов и 59 кросс-доков, а также более 300 тыс. торговых точек доставки. Всего в ней работает более 5,5 тыс. человек.

«За последние 3 года мы реализовали здесь множество проектов по цифровизации и автоматизации производства. Сегодня здесь работает 14 полностью автоматизированных линий, а процесс приемки молока контролирует искусственный интеллект. Это пример того, как современные технологии помогают нам гарантировать безопасность продукции и снизить долю неквалифицированного труда, сохраняя при этом тысячи рабочих мест», — отметил генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев.

Он подчеркнул, что российская молочная отрасль развивается на самом современном уровне, государство уделяет большое внимание этому вопросу.

По итогам 2024 года объем выпуска продукции завода «Чеховский» составил 263,8 тыс. тонн — это треть производства «Логики молока» в РФ. Каждый 10-й йогурт, экспортируемый сегодня из России, произведен на этом заводе. Продукцию поставляют в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузию.

«Перед нами стоят амбициозные задачи: к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на четверть, аграрный экспорт — в 1,5 раза. Важную роль в достижении этих показателей играет повышение производительности, и цифровизация здесь — один из ключевых инструментов. Автоматизированные решения замещают рутинный ручной труд, позволяют оптимизировать процессы, снижать себестоимость. Главное — что все это в конечном итоге делает продукцию доступнее для нашего потребителя», — сказала Оксана Лут.

Подмосковье по итогам 2024 года произвело 460,6 тыс. тонн кисломолочных продуктов, что на 8,3% больше чем в 2023-м. Это 6-я часть всей такой продукции в стране и почти половина в ЦФО. Регион стал лидером в России по выпуску кисломолочных продуктов в прошлом году. Сейчас в Московской области реализуются 10 инвестиционных проектов по производству и переработке молока.

