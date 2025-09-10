Андрей Панов заявил о глубоком угольном кризисе в Кузбассе

Первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов сообщил, что регион переживает глубокий угольный кризис, завершение которого пока не предвидится. Чиновник подчеркнул, что власти и предприятия вынуждены пересматривать расходы и искать новые пути развития, сообщает Сiбдепо .

Первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов опубликовал в социальных сетях анализ ситуации в угольной промышленности региона. По его словам, Кузбасс находится в затяжном угольном кризисе, и признаков его скорого завершения пока нет.

Панов отметил, что кризис затронул всю российскую угольную отрасль, однако наиболее серьезно пострадали предприятия и экономика Кузбасса. Одним из последствий стало значительное снижение налоговых поступлений в бюджеты региона и муниципалитетов. Власти вынуждены сокращать расходы, пересматривать планы по реализации программ и проектов, а также оптимизировать затраты.

Чиновник подчеркнул, что региону необходимо адаптироваться к новым экономическим условиям. Власти уже сократили расходы на содержание министерств и ведомств, уменьшили количество командировок и премий, а также пересмотрели штатные расписания. Продолжается объединение смежных социальных структур и работа по повышению производительности труда.

Панов добавил, что кризис — это не только вызов, но и возможность для изменений. Он выразил уверенность, что совместные усилия общества, бизнеса и власти помогут преодолеть трудности и создать более устойчивое будущее для региона.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе остановлена работа 17 угольных предприятий. Губернатор Илья Середюк также отмечал, что ситуация осложнилась из-за санкций и снижения мировых цен на уголь, однако власти ищут пути решения проблемы.