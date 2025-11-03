Ананасы в РФ за 12 месяцев подорожали на 16%

Ананасы в РФ за 12 месяцев стали дороже на 16%. Их цена ближе к Новому году может увеличиться еще на 10%, сообщает SHOT .

Аналитики АТОЛ заметили, что цена на ананасы выросла на 16% по сравнению с 2024 годом. Только за последний месяц стоимость увеличилась на 7%.

Месяц назад средняя цена ананасов составляла 567 рублей. В ноябре она выросла до 607. В 2024 году средняя цена была 523.

В московских магазинах ананасы продают по цене от 600 до 1,2 тыс. рублей за один килограмм. Стоимость варьируется в зависимости от сорта, сложности доставки и страны. Около 80% ананасов в РФ привозят из Коста-Рики.

