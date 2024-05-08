Аналитики заявили о спаде инфраструктурных расходов в регионах России

Инфраструктурные расходы российских регионов в первом квартале сократились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но падение может быть компенсировано до конца нынешнего года, сообщает РБК.

В обзоре исследовательской компании Sherpa Group, которая специализируется на сфере инфраструктуры и проектного финансирования, уточняется, что объем инфраструктурных расходов со стороны региональных бюджетов в первом квартале 2024 года в РФ достиг 253,3 млрд рублей. Это на 22,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На данный момент в стране более устойчивые экономические условия, однако снижение оказывается более сильным, чем в первом квартале 2022 года. Тогда инфраструктурные вложения регионов сократились на 14,6% к первому кварталу 2021 года.

Нынешнее сокращение инфраструктурных расходов регионов произошло из-за окончания многих отраслевых проектов к 2024 году, а также из-за неопределенности планов государства относительно дальнейшего развития инфраструктуры.