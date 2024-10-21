Аналитики предсказали повышение ключевой ставки до исторического максимума

Аналитики крупных банков считают, что совет директоров ЦБ на очередном заседании 25 октября может повысить ключевую ставку до исторического максимума — с 19% до 20%, сообщает РБК .

Такой прогноз дали 24 из 30 экспертов. При этом шесть участников консенсус-прогноза уверены, что ЦБ поднимет ставку до 21%. Несколько аналитиков параллельно предположили, что ставка поднимется до 22%.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что документ, по которому ключевая ставка останется на уровне 19%, также будет лежать на столе во время заседания, однако серьезно его никто рассматривать не будет. Об этом свидетельствуют и сигналы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая намекала на повышение показателя.

Ключевая ставка поднималась до 20% в феврале 2022 года, когда началась спецоперация и были заморожены золотовалютные резервы ЦБ за рубежом. Нынешние темпы инфляции все еще остаются высокими, поэтому регулятор рассматривает вариант повторения сценария февраля 2022 года.

Как изменится ключевая ставка ЦБ по итогам заседания совета директоров ЦБ 25 октября, читайте в материале РИАМО.