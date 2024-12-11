В Электростали прошла церемония закрытия футбольного сезона

В Электростали в культурном центре имени Н. П. Васильева состоялась торжественная церемония закрытия футбольного сезона 2024 в МБУДО «Спортивная школа Олимпийского резерва «Кристалл-Восток». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене культурного центра спортсменам, тренерскому составу и воспитанникам спортивной школы вручили грамоты, кубки, медали и памятные призы за упорный труд, большие успехи на футбольном поле и выдающиеся достижения.

На мероприятии присутствовали почетные гости. С приветственным словом и поздравлениями выступили заместитель главы г. о. Электросталь Вадим Борисович Бахматов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Электросталь Михаил Аркадьевич Журавлев, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Электросталь Павел Михайлович Вострухов; директор спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток» Артем Михайлович Колосницын.

Атмосферу праздника поддержали творческие коллективы культурных центров Электростали. Артисты подарили всем гостям свои яркие выступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.