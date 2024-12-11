МОНИИАГ 21 декабря приглашает будущих мам на предновогоднюю встречу

21 декабря 2024 года Московский областной НИИ акушерства и гинекологии проведет для женщин, ожидающих рождения ребенка, и их семей встречу с врачами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эти встречи стали в 2024 году традиционными для наших пациентов и проводятся каждый месяц. Неизменными на них остается возможность познакомиться с врачами и лично задать им все интересующие вопросы. Тем не менее, мы стараемся, чтобы каждая наша встреча отличалась от предыдущей», — сказала научный сотрудник института Мария Игнатьева.

Не станет исключением и этот день: его участников и их сопровождающих ждут небольшие приятные сюрпризы. Отдельно врачи расскажут, как будущей маме с пользой провести новогодние праздники, а перинатальный психолог поможет разобраться, как правильно настроиться на благополучные и счастливые роды.

Мероприятие бесплатное, но требует регистрации, которая будет доступна на официальном сайте и в социальных сетях НИИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.