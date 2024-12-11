В Королеве стартовал сбор новогодней гуманитарной помощи для бойцов СВО

В школе № 1 города Королев стартовал сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО к Новому году. Открыл его глава наукограда Игорь Трифонов. В благотворительной акции принимают участие школы города. Только за первый день было собрано более полутонны гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме необходимых вещей для королевских военнослужащих передают сладкие новогодние наборы и праздничные сувениры, а также письма от детей с добрыми пожеланиями и поздравлениями.

«Рад, что к этой доброй новогодней акции присоединились многие жители Королева. Все подарки для военнослужащих собираются с большой теплотой и любовью, это символ нашей общей поддержки ребят. Важно, чтобы наши бойцы знали, мы за них переживаем и ждем дома», — сказал Игорь Трифонов.

Сбор продлится до 25 декабря, все желающие смогут внести свой вклад и поддержать наших защитников. Приближается самый волшебный и теплый праздник — Новый год и важно создать атмосферу уюта и заботы для тех, кто сейчас находится вдали от дома.

Адреса пунктов сбора помощи:

общественная приемная по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12, режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00;

благотворительный фонд «Окно в мир», ул. Дзержинского, д. 7, (подвальное помещение, вход со стороны дороги), ежедневно с 11:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.