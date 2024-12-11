Воробьев рассказал о строительстве поликлиники в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в ЖК «Южное Видное» продолжают строить поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в день. Медицинское учреждение будет принимать как взрослых, так и маленьких пациентов, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новую поликлинику строят в рамках реализации президентского проекта «Здравоохранение». Строители построили объект уже на 70%, в будущем он будет обслуживать более 55 тысяч человек из ближайших населенных пунктов и районов.

Медицинский центр объединит множество направлений: от стоматологической помощи до реабилитационных процедур. В структуру войдут отделения терапии и педиатрии, кабинеты профильных специалистов, диагностическая лаборатория, а также блоки восстановительной медицины и дневного стационара. Особое внимание уделят современной лучевой диагностике.

«Установим и тяжелое медоборудование: МРТ, КТ, рентген и флюорограф. Для удобства сделаем отдельные входы в детский и взрослый блоки, травматологию», — рассказал Воробьев.

В новой современной поликлинике, открытие которой состоится летом 2025 года, будет создан масштабный медицинский комплекс. Ежедневно учреждение сможет обслуживать 750 пациентов за смену, включая 250 маленьких посетителей и 500 взрослых.