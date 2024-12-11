Новый врач акушер‑гинеколог приступила к работе в Коломенском перинатальном центре

В Коломенском перинатальном центре помогать будущим мамам готовиться к родам будет новый акушер-гинеколог. В отделении патологии беременности начала работать врач Дарья Новрузова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2018 году Дарья закончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по направлению «Лечебное дело», после чего прошла клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология», которую успешно завершила в 2020 году. Доктор полностью владеет различными методиками оказания помощи беременным женщинам как в плановом, так и в экстренном режиме, включая проведение кесарева сечения и сложных родов.

Заведующая отделением патологии беременности Лариса Ванюшина отметила, что появление новых сотрудников в штате центра становится возможным благодаря мерам социальной поддержки медицинских работников, существующим в Московской области. Вопрос подбора кадров остается приоритетным направлением как для многопрофильных больниц, так и в рамках программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Главная цель этих инициатив заключается в обеспечении доступности качественной медицинской помощи жителям региона независимо от места проживания, учебы или работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное – когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ – когда врач приглашает своего друга», – рассказал Воробьев.