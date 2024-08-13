Аналитики: годовой оборот исполнителей рынка услуг составил 16,2 трлн рублей

На российском рынке услуг занято 6,7 млн провайдеров, которые за год выполняют 3,4 млрд заказов. Он продолжает развиваться при годовом обороте в 16,2 трлн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги» и агентства маркетинговых исследований ORO.

Исследование показало, что 49% опрошенных провайдеров ожидают прироста заказов в следующем году. 61% малых и 53% средних и крупных компаний отметили, что объем заказов вырос и в 2023 году.

Частники на рынке услуг

Рынок услуг — крупная отрасль с триллионным оборотом в год. При этом частники занимают 78% рынка, но генерируют только треть общей выручки (5 трлн рублей). Микробизнес зарабатывает больше всего — 63% от общей выручки (10 трлн рублей).

Менеджер проектов отдела изучения клиентского опыта и покупательского поведения ORO Екатерина Блинцова считает, что частные компании «захватили» рынок. В некоторых категориях их доля от всех провайдеров — более 90%. Например, речь идет об услугах домашнего персонала или ухода за животными.

«В свою очередь микробизнес, являясь вторым типом провайдеров по объему заказов и первым по выручке, на треть состоит из ИП, работающих в одиночку. В итоге рынок услуг со стороны исполнителей практически на ¾ (73%) представлен одиночками», — отметила Блинцова.

Важность онлайн-рынка

Старший управляющий директор портала «Авито Услуги» Артем Кумпель заметил рост онлайн-рынка. Особенно такой процесс отмечается в сфере грузоперевозок, услуг по продвижению бизнеса в Сети, обучении.

«И во многом этому способствует развитие онлайн-инструментов», — заявил Кумпель.

Например, на платформе «Авито Услуги» можно забронировать «окошко» к специалисту с помощью онлайн-записи, оставить заявки на отделочные работы, получить срочные услуги в категориях «Транспорт» или при вызове «мастера на час». Также модернизируется система безопасности.

Выручка в разных отраслях

При средней стоимости заказа 34,1 тыс. руб. частники получают в месяц 79 тыс. руб. Что касается микро-, малых и средних компаний, при среднем чеке 124,1 тыс. руб. они получают 667 тыс. руб. В топ-5 категорий входят строительные работы (654 тыс. руб.), ремонт (176 тыс. руб.), обработка и производство (70 тыс. руб.), благоустройство территорий и аренда оборудования (50 тыс. руб.), проведение праздников (42 тыс. руб.).

По популярности среди исполнителей на первом месте сфера красоты и здоровья, на втором — IT, дизайн, маркетинг, а на третьем — сфера обучения. Лидером по годовому обороту в 2023 году стала строительная отрасль (3,3 трлн руб.). На втором месте IT, дизайн, маркетинг (1,9 трлн руб.), на третьем — транспортные услуги (1,6 трлн руб.). При этом треть заказчиков хотят получить услуги в день заказа, 10% — за час.