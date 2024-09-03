Аналитик «Цифра брокер» Пырьева пояснила, почему падает цена нефть марки Brent

Цены на нефть Brent остаются под давлением слабых макроэкономических показателей из Китая и опасением сжатия спроса на «черное золото» со стороны крупнейшего мирового импортера, сообщила РИАМО аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Ранее Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые продает в Азию.

«Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно со стороны Китая, поскольку королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную», — подчеркнула аналитик.

Она добавила, что ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти.

Во вторник ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,3% и на минимуме цена снизилась до 75,69 доллара за баррель.