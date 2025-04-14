Аналитик спрогнозировал изменение процентов по депозитам в ближайшие 3 недели

Есть основания считать, что пик процентных ставок по депозитам уже пройдет. Поэтому сейчас есть хорошая возможность зафиксировать высокие ставки по вкладам, сообщил РИАМО главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Оценивая ставки по депозитам, стоит ориентироваться на статистику, которую дает Банк России, отметил он.

Это динамика максимальной процентной ставки по вкладам в российских рублях топ-10 банков. Данный показатель достиг своего исторического максимума еще во второй декаде декабря 2024 г. (22,279%), и с тех пор наблюдается тенденция плавного снижения. На третью декаду марта 2025 года максимальная ставка составила уже 20,282%, и в ближайшие недели она опустится.

«Мы видим, что рынок облигаций, денежный рынок начинают закладывать в цены схожие с нашими ожидания. Поэтому мы видим основания рассчитывать, что пик ставок по депозитам уже пройден», — рассказал аналитик.

Средняя ставка по годовым вкладам в рублях и у топ-20 банков, и у топ-10 банков будет точно ниже 20%. Сейчас для вкладчиков хорошая возможность зафиксировать высокие ставки, считает он.

«Для диверсификации портфеля также можно рассмотреть программы страхования жизни, которые позволяют зафиксировать привлекательные ставки на длительный срок», — отметил Шульгин.