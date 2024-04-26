Аналитик: советники Трампа говорят о долларе в духе Make America great again

В современном мире невозможно принудить какое-то государство совершать расчеты в конкретной валюте, такие попытки обречены на провал, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Экс-президент США Дональд Трамп сейчас ведет предвыборную кампанию, и ему нужно заручиться поддержкой как можно большего количества избирателей, отметил эксперт. А поскольку, как известно, он придерживается лозунга «Make America great again», вполне ожидаемо, что он будет всячески продвигать это «величие».

«Вместе с тем в современном мире невозможно принудить какое-либо государство вести расчеты в конкретной валюте», — подчеркнул Деев.

По его словам, доллар избран «общемировой» валютой просто для удобства, но есть также евро или юань. Страны БРИКС же вообще планируют создать собственную валюту, напомнил эксперт.

«Так что идея наказывать тех, кто не хочет расплачиваться долларами, обречена изначально. В ней нет смысла и нет действенных механизмов по реализации. Это заявление — не более чем предвыборный популизм», — считает Деев.

Ранее стало известно, что советники Трампа рассматривают введение мер по предотвращению отказа государств от использования доллара, а сам экс-президент США в интервью телеканалу CNBC говорил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара».