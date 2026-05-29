Аналитик Соболев заявил о продолжении укрепления рубля

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил, что рубль с начала года продолжает укрепляться благодаря высокой ставке ЦБ и росту цен на нефть, сообщает RT .

По словам эксперта, долгосрочный тренд на укрепление национальной валюты начался с минимумов ноября 2024 года. Поддержку рублю оказали высокая ключевая ставка, профицит торгового баланса на фоне низкого спроса на импорт и рост нефти Brent выше $100 за баррель.

«Основными факторами поддержки национальной валюты выступили высокая ключевая ставка ЦБ, положительная динамика профицита торгового баланса страны из-за низкого спроса на импорт и взлёт мировых цен на нефть выше $100 за баррель Brent», — объяснил Соболев.

С января доллар и евро подешевели к рублю на 10%, юань — на 8%. Аналитик отметил, что рост товарооборота России и Китая поддерживает национальные валюты, а юань с начала года прибавил к доллару около 3%.

«Замедлить её рост ниже 70 рублей за доллар, 80 рублей за евро и 10 рублей за юань могут монетарные факторы. К таким относится возможное увеличение объёмов пополнения золотовалютных резервов Минфином и более мягкая денежно-кредитная политика Банка России (заседание регулятора состоится 19 июня). Ориентиры торгов в начале лета составляют для доллара 69—74,5 рубля, для евро — 80—85 рублей и для юаня — 10,2—10,7 рубля», — заключил Соболев.

