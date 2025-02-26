Аналитик Шульгин спрогнозировал, когда курс рубля прекратит рост

При падении курса доллара ниже 80 рублей ЦБ может предпринять меры

Курс рубля может стабилизироваться естественным путем — посредством нормализации торгового баланса. При текущих высоких ставках и с учетом накопленных в конце прошлого года запасов российские импортеры вряд ли в скором времени резко увеличат спрос на валюту. Поэтому можно рассчитывать на нормализацию торгового баланса со стороны снижения предложения валюты российскими экспортерами, сообщил РИАМО главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

«Мы предполагаем, что в марте — апреле объемы продаж валютной выручки со стороны этой категории участников рынка замедлятся, отражая с лагом снижение цен на нефть и январские санкции», — сказал он.

По словам эксперта, геополитический драйвер может перестать оказывать рублю поддержку, снизив спекулятивную активность в покупках рубля после того, как будут более четко обрисованы контуры «сценария перемирия» в конфликте на Украине.

«Регулятор также может поспособствовать стабилизации курса, который пока помогает более эффективно бороться с инфляцией. Сначала будут традиционные вербальные интервенции. Затем прекращение продаж валюты в рамках бюджетного правила», — предполагает Шульгин.

Эти действия становятся весьма вероятными в том случае, если курс опустится ниже 80 рублей за доллар или же биржевой курс юань/рубль уйдет ниже 10 рублей за единицу китайской валюты, отмечает аналитик.