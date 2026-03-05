Аналитик Шнейдерман предупредил о рисках покупки евро

Руководитель департамента «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что конфликт на Ближнем Востоке остается одним из ключевых рисков для евро. С начала 2026 года европейская валюта уже находится под давлением, сообщает RT .

Александр Шнейдерман отметил, что на евро одновременно влияют укрепление доллара, снижение промышленного производства в еврозоне, отток капитала в США, рост геополитической напряженности и ухудшение ситуации на энергетическом рынке.

«Евро с начала 2026 года находится под давлением сразу нескольких факторов. Это укрепление доллара, снижение промышленного производства в еврозоне, отток капитала в США, роста геополитической напряженности и ухудшение энергетической конъюнктуры», — рассказал эксперт.

По его словам, в паре с долларом европейская валюта с января постепенно ослабевала. К рублю динамика более нейтральная: с начала года евро потерял около 2% и держится в диапазоне 88—93 рубля.

В краткосрочной перспективе аналитик ожидает повышенную волатильность. По его оценке, курс евро к доллару может колебаться в пределах 1,15—1,18 на фоне спроса на доллар как «тихую гавань» и ожиданий статистики из США.

«Эскалация конфликта в Персидском заливе уже привела к заметному росту цен на нефть и особенно на газ. Для Европы это означает рост издержек бизнеса, ускорение инфляции и снижение потребительского спроса», — добавил Шнейдерман.

Он подчеркнул, что в таких условиях возрастает риск замедления экономики еврозоны и усиления давления на евро.

