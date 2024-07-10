Аналитик рассказал, какой курс доллара ждать на следующей неделе

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал, что на будущей неделе официальные курсы доллара и евро достигнут 87-89 рублей и 95-96 рублей соответственно. Эксперт отметил, что эта оценка дана с условием, если рынок не столкнется с новыми шоками, сообщает Газета.ru .

Юань на следующей неделе может торговаться по 11,8-12,1 рубля за штуку, добавил Буйволов. По его словам, с недавнего времени доллар, евро и юань «подтянулись ближе к экономически обоснованным уровням».

«На этой неделе курсовая динамика консолидировалась, рубль приостановил снижение и предпринял ряд контратак», — сказал Буйволов.

Аналитик полагает, что рублю продолжает помогать жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Буйволов также не исключил, что на пару рубль-евро могут повлиять заседание Европейского Центробанка по ключевой ставке, которое пройдет на будущей неделе.