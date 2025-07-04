Новую контейнерную площадку для сбора ТКО установят в деревне Мостки

В городском округе Солнечногорск продолжают модернизацию инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов. В деревне Мостки первый заместитель главы округа Александр Кузьмин провел встречу с жителями, чтобы совместно определить потенциальное место для площадки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе осмотра территории согласовали ключевые моменты проекта и определили дальнейшие шаги по его реализации. Выбор участка осуществили с учетом действующих санитарных норм и правил, а также удобства для жителей близлежащих домов.

«Отдельная благодарность представителям территориального отдела г. о. Солнечногорск за организацию и предоставленную информацию на месте, а также жителям деревень Мостки и Зеленино за проявленную инициативу и помощь в решении организационных вопросов. Такое взаимодействие позволяет нам своевременно решать проблемы благоустройства и создавать комфортную среду для жизни», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

Всего в 2025 году в округе обновят 32 контейнерные площадки при поддержке субсидии из бюджета Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.