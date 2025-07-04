В Орехово-Зуеве демонтировали незаконный торговый объект

В Орехово-Зуевском округе продолжается работа по пресечению самовольной торговли и демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением законодательства. Один из таких случаев был выявлен в деревне Анциферово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В антисанитарных условиях иностранные граждане не только незаконно торговали овощами и фруктами, но и предлагали покупателям отведать горячей кукурузы, которую готовили в кустарных условиях. Здесь же горе-продавцы оборудовали себе жилье, кухню, установили плиту с газовым баллоном для приготовления пищи. Территория вокруг объекта была завалена отходами торговли и жизнедеятельности.

В ходе комплексного мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками полиции членами Орехово-Зуевского станичного казачьего общества, объект был демонтирован, имущество вывезено на ответственное хранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.