сегодня в 15:18

В Москве работают более 380 районных маршрутов электробусов и автобусов

Около 2,3 млн поездок ежедневно совершают пассажиры на более чем 380 районных маршрутах электробусов и автобусов, которые работают в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня большая часть столичных маршрутов — районные, и мы активно их развиваем», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что они обеспечивают пассажирам удобство перемещения внутри районов и возможность добраться до ближайших станций ж/д транспорта.

Он добавил, что власти Москвы продолжат запускать новые подобные маршруты с развитием жилой застройки.

Данные маршруты связывают районы города и идут к ближайшим станциям метро, МЦК и МЦД. Обычно районные маршруты имеют 3 цифры в номере и не имеют буквы в начале. Их цвет — голубой, а наиболее востребованные маршруты в пределах районов отмечены темно-синим. Интервал движения составляет до 20 минут с 07:00 до 21:00.

Построить поездку с учетом районных маршрутов можно с помощью мобильных приложений «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Ранее стало известно, что Москва вошла в число мировых лидеров по развитию электробусов. Современные электробусы оборудованы всем необходимым для удобства пассажиров.