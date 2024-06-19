Аналитик предостерег от продажи наличных долларов и евро без необходимости

Если человеку нужна валюта прямо сейчас, например, он летит в отпуск за границу, то следует, конечно, ее покупать, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом не стоит продавать наличные в долларах и евро, которые могут подорожать после 13 августа 2024 года, добавил эксперт.

Если есть возможность подождать, то наверняка спрэды между операциями на покупку и продажу валюты в российских банках и обменных пунктах валют в скором времени сократятся. Однако снижение спрэда еще не означает, что курс станет более выгодным, отметил аналитик.

«На наш взгляд, пока не стоит продавать наличные доллары и евро, если нет такой острой необходимости. Ограничения на операции с ними через НКЦ вступят в силу только 13 августа, после чего может последовать подорожание долларов и евро в России», — заявил Чернов.