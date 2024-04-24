Аналитик оценил заявленную цену акций в ходе IPO МТС Банка

Текущая цена первичного размещения в диапазоне от 2350 до 2500 руб. за акцию МТС Банка, объявленная накануне, является наиболее справедливой оценкой для компании, однако в будущем нивелирует возможность потенциального роста, заявил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Одной из основных ценностей ПАО «МТС Банк», отличающей его от аналогов банковского сектора, является быстрорастущая маржинальность бизнеса и высокие темпы роста операционной прибыли, отметил он. Несмотря на геополитическую напряженность, банку удалось пройти 2022 год с просадкой операционной прибыли всего на -7,3%, когда многие банки теряли от -17% до -45% операционного дохода.

ЦБ РФ прогнозирует падение прибыли банков в 2024 году на 40% от результатов 2023 года, в связи с этим будущие финансовые результаты банков могут оказаться под давлением

«Мы предполагаем, что МТС Банк не станет исключением. Однако, оценивая высокую корреляцию между темпами роста и величиной просадок операционной прибыли в "плохие времена", мы полагаем, что МТС может потерять не более 20,0% операционной прибыли в сравнении с 2023 годом, т. к. ранее банк успешно справлялся с такими трудностями», – говорит эксперт.

По его мнению, уже в 2025 году банковский сектор начнет восстанавливаться, что позволит МТС Банку не только практически выровнять операционную прибыль, но и улучшить маржинальность чистой прибыли.

«Оценивая перспективы финансовых результатов банковского сектора РФ в 2025 году, а также финансовых результатов ПАО "МТС Банк" даже в период "сложных для экономики времен", мы считаем, что текущая цена размещения в диапазоне от 2350,0 до 2500,0 руб. является наиболее справедливой оценкой для компании. Однако это сильно нивелирует возможности потенциального роста стоимости акций в будущем», – резюмировал Мейнхард.