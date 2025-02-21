Аналитик Мейнхард дал совет, что сейчас лучше покупать — валюту или золото

В настоящее время наличную валюту целесообразно покупать только в том случае, если в ближайшее время планируются зарубежные поездки. С точки зрения инвестиций лучше приобрести валютные активы, которые торгуются в российской инфраструктуре. Что касается золота, то это квазидолларовый актив и он тоже выигрывает от валютной переоценки, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Наличную иностранную валюту целесообразно покупать только в том случае, если в ближайшей перспективе, например, на майские праздники, планируется поездка заграницу. В этом случае приобретение бумажных долларов или евро сейчас вполне оправданно, поскольку рубль, на мой взгляд, либо уже на максимуме своего укрепления, либо к нему близок», — сказал он.

Если же рассматривать локальное укрепление российской валюты с инвестиционной точки зрения, то сейчас открывается отличный момент для входа в валютные активы, которые торгуются в российской инфраструктуре. Например, в феврале новый выпуск долларовых облигаций разместил НОВАТЭК.

«Крупный эмитент с высоким кредитным рейтингом предложил купонную доходность в размере около 10% годовых в долларах США с выплатами каждые 30 дней в течение трёх лет. Самое интересное, что в отличие от первичного размещения акций, где розничный инвестор может получить достаточно низкую аллокацию, то есть процент удовлетворения заявки, по облигациям она, как правило, находится на уровне 100%. Доходность по таким ценным бумагам складывается из купонных выплат + валютной переоценки (то есть чем сильнее ослабнет рубль к доллару с текущих позиций, тем она будет выше), если держать облигацию до погашения», — объяснил Мейнхард.

По словам аналитика, это не единичный случай, из февральских размещений эмитентов с высоким кредитным рейтингом ещё можно назвать «СИБУР Холдинг», «ФОСАГРО», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «Южуралзолото». По всем купоны варьируются в диапазоне 9-11% годовых в иностранной валюте, очень привлекательно. Сейчас крупные российские компании, учитывая высокую ключевую ставку и сложности в связи с этим с привлечением рублёвых заимствований, активно предлагают в формате первичных размещений облигации в юанях, евро и долларах. К ним Мейнхард рекомендует присмотреться в первую очередь.

«А самое интересное, что с 20 февраля Банк России разрешил покупать ценные бумаги компаний с рейтингом выше ruА+ и выше по оценке АО «Эксперт РА», А+(RU) и выше, по оценке АО «АКРА», А+.ru и выше, по оценке ООО «НКР», А+|ru| и выше, по оценке ООО «НРА», даже неквалифицированным инвесторам без прохождения специального тестирования. То есть приобрести валютные облигации крупных и устойчивых компаний стало гораздо проще», — отмечает аналитик.

Что касается золота, то это квазидолларовый актив, то есть он тоже выигрывает от валютной переоценки. Однако рисков в биржевой спекулятивной торговле драгоценным металлом больше, нежели при инвестициях в долговые ценные бумаги крупных и устойчивых бизнесов с последующим их удержанием до погашения, резюмирует Мейнхард.