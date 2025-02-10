Аналитик Калманович назвал инфляцию в 7% главным риском для россиян

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович выделил инфляцию в 7% в 2025 году как главный риск для финансов россиян. Он уточнил, что высокий уровень потребительских цен будет оставаться актуальным, что повлияет на бюджеты домохозяйств, сообщает Газета.ru .

«Второй риск — продолжение умеренного обесценения рубля по отношению к мировым резервным валютам», — добавил эксперт.

Третий риск, затрагивающий лишь часть граждан, связан с увеличением налогов — в частности, налогов на доходы и на имущество.

Чтобы защитить свои сбережения от инфляции, Калманович рекомендовал россиянам инвестировать в разнообразные активы, в том числе в золото, а не ограничиваться только банковскими вкладами. Он также посоветовал рассмотреть возможность приобретения иностранной валюты для снижения рисков.

В то же время аналитик уверен, что уменьшить налоговые риски сложно, однако можно стремиться к повышению доходов и откладыванию части заработка на будущее.

Стоит отметить, что, согласно данным Росстата, в 2024 году инфляция составила 9,52%, а рубль ослаб по отношению к доллару, евро и юаню.