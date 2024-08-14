Аналитик Юшков допустил возобновление экспорта бензина с октября

Правительство может приостановить запрет на экспорт бензина в октябре, когда закончится автомобильный сезон и большинство россиян вернутся домой с отпусков, заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, многие владельцы автомобилей принципиально не водят машину зимой, и этот тренд является общим для всего Северного полушария.

14 августа правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года с целью для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

«Цены на бензин в рознице продолжат расти. Задача правительства — лишь ограничить их рост уровнем инфляции. Это немножко охладит рынок», — отметил Юшков.

Эксперт напомнил, что в феврале правительство уже вводило запрет на экспорт бензина с 1 марта по конец августа.

«Но когда накопилось так много топлива, что его было уже некуда девать, так что уже приходилось сокращать объем производства нефтепродуктов, то в июне запрет на экспорт бензина был приостановлен. Потом цены на бирже пошли вверх, и стало понятно, что топлива на внутреннем рынке не хватает. Поэтому правительство снова продлило запрет на его продажу на внешних рынках», — пояснил аналитик.