Аналитик допустил рост цен на нефть выше 100 долларов на фоне удара по Ирану

Рост геополитической напряженности вокруг Ирана и угроза перекрытия Ормузского пролива способны подтолкнуть нефтяные котировки до психологической отметки в 100 долларов за баррель и выше, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам эксперта, в фокусе внимания рынка сейчас находится именно этот критический коридор, через который, по данным управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году транспортировалось около 20 млн баррелей в сутки, что составляет примерно пятую часть мирового потребления жидких углеводородов.

«Если трафик будет реально перекрыт хотя бы на несколько дней, Brent легко может уйти в район 95 долларов за баррель и выше, а на „пике страха“ тестировать 100 долларов и выше, потому что рынок начнет закладывать физический дефицит, а не просто новостную премию», — отметил Чернов.

Аналитик полагает, что в ближайшей перспективе возможны 3 основных сценария. В случае сохранения нервозности без фактической блокировки пролива котировки будут удерживаться в диапазоне 80–90 долларов за баррель. При деэскалации конфликта ценовая премия за риск быстро исчезнет, и рынок вернется к значениям конца февраля. Однако при реализации худшего сценария цены могут преодолеть трехзначный рубеж.

Комментируя влияние ситуации на российский нефтяной сектор, Чернов пояснил, что рост базовой цены Brent окажет поддержку денежному потоку компаний в первом квартале 2026 года. В то же время он предостерег инвесторов от долгосрочных вложений в акции нефтяников на текущей волатильности.

«При первых сигналах разрядки нефть и ценные бумаги нефтяников способны быстро вернуться к значениям конца февраля, поэтому в данном случае лучше рассматривать именно спекулятивные стратегии, а не „купил и забыл“», — резюмировал аналитик.

