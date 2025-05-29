Аналитик озвучил, при каких условиях евро рухнет до 84 рублей

В июне 2025 года курс евро, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 89–93 рубля при сохранении текущего внешнеторгового профицита и стабильно сильного рубля на фоне налогового периода. Однако возможно снижение курса европейской валюты до 84 рублей при некоторых условиях, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фьючерсы на EUR/RUB с исполнением в июне торгуются на уровне около 92 рублей, что указывает на ожидания умеренного ослабления рубля после завершения налоговых выплат и сезонного укрепления евро на внешних рынках, заявил эксперт.

«Не исключено краткосрочное укрепление рубля и снижение курса евро до 84–87 рублей, если будет прорыв в переговорах между РФ и Украиной, мировые цены на нефть вырастут или индекс доллара DXY продолжит падение существенно ниже 100 пунктов», — отметил Чернов.

С другой стороны, при усилении геополитической напряженности, возможной рецессии в ЕС или новых торговых барьерах, евро может подорожать до 91–92 рублей, особенно если курс доллара в этот же период пойдет вверх, добавил аналитик.