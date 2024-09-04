Аналитик Буйлов: падение акций Nvidia может продолжиться

Вероятность дальнейшего снижения стоимости ценных бумаг Nvidia довольно высока, и инвесторам лучше держаться в стороне от акций компании, сообщил РИАМО аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Мы полагаем, что риски дальнейшего падения акций Nvidia с текущих уровней весьма высоки, так как в цене акций уже заложено слишком много позитива относительно будущей динамики цены акций», — сказал эксперт.

При этом нет ожиданий, что именно эта новость станет причиной для коррекции акций, скорее инвесторы могут предпочесть зафиксировать уже накопившуюся прибыль от роста акций, добавил он.

«Лучшим решением в текущих условиях является нахождение в стороне от акций Nvidia, так как мы ожидаем сильную волатильность в бумагах», — отметил Буйлов.

3 сентября стоимость американского бигтеха Nvidia упала с 2,92 трлн до 2,64 трлн долларов, что стало самым резким падением капитализации за всю историю торгов на биржах США по данным NASDAQ.