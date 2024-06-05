Американцам удалось заработать на инвестициях 3,7 трлн долларов за квартал
Фото - © Unsplash.com
Издание The Wall Street Journal отметило, что в первом квартале граждане США заработали в виде инвестиций, дивидендов, процентов по вкладам, ценным бумагам и другому 3,7 трлн долларов. Это стало абсолютным рекордом, сообщает «Коммерсант».
Данный показатель стал на 770 млрд долларов больше, чем четыре года назад. В тот период был поставлен предыдущий рекорд.
Эксперты и участники рынка уверены, что из-за роста инфляции жители Америки стали гораздо активнее инвестировать для компенсации роста цен.
Благоприятная ситуация на фондовом рынке и высокие учетные ставки оказали положительный эффект для инвестиций, выросли поступления от инвестиций в акции высокотехнологичных компаний. Они в последнее время подорожали на фоне роста популярности технологий искусственного интеллекта.
Получаемый доход американцы тратят на товары и услуги, чем стимулируют потребительский рост.