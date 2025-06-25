Алюминиевая компания в Павловском Посаде запускает новый проект

Международная алюминиевая компания, один из ведущих представителей отечественной промышленности, продолжает уверенно двигаться вперед, реализуя стратегические инициативы по импортозамещению, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках программы компания запускает уникальный проект — участок по производству всех типоразмеров матриц для экструзии алюминиевых профилей, что станет важным шагом в минимизации зависимости от зарубежных поставщиков и укреплении производственного потенциала страны.

Основная цель проекта — снижение зависимости от поставок из Турции и Китая, создание надежной системы отечественного производства, а также повышение качества клиентского сервиса через сокращение сроков выполнения заказов. На первом этапе запуск нового участка позволил наладить производство до 100 матриц в месяц, что эквивалентно годовому обороту порядка 100 миллионов рублей. Второй этап предусматривает увеличение мощностей до 300 матриц ежемесячно, что принесет компании уже около 300 млн рублей оборота в год.

Для реализации проекта было привлечено современное оборудование ведущих производителей из России, Турции, Японии и Китая. Кроме того, проведен капитальный ремонт аварийного здания арматурного цеха площадью 900 квадратных метров, который теперь стал важной частью нового производственного процесса.

Завершение проекта запланировано на июнь 2025 года. Помимо значительного экономического эффекта для предприятия и региона в целом, проект принесет ощутимые социальные результаты — уже создано 16 новых рабочих мест, а на втором этапе их количество увеличится до 37.

"Международная алюминиевая компания вновь демонстрирует пример того, как современный подход к производству, грамотная стратегия и внедрение инноваций позволяют достигать устойчивого экономического роста даже в условиях внешних ограничений. Этот проект станет важным вкладом в развитие региональной экономики, укрепление отечественного экспортного потенциала и достижение технологической независимости." - прокомментировал Глава Павлово-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.