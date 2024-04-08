AliExpress в РФ получил прибыль из-за прощенных долгов на 8,4 млрд рублей

По итогам 2023 года два юрлица AliExpress в стране показали прибыль. Там называют прибыль «виртуальной», так как одной из причин ее появления стало прощение долгов на общую сумму в 8,4 млрд рублей, сообщает РБК .

Основное юрлицо AliExpress в РФ — ООО «Алибаба.ком (РУ)». Оно за прошлый год насчитало 10 млрд рублей чистой прибыли, а в 2022 году было 11,7 млрд рублей убытков. Такие данные приведены в отчете компании по РСБУ. ООО «Алибаба.ком (РУ)» было убыточным с момента создания в 2019 году.

В сингапурский холдинг Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd, через который партнеры владеют AliExpress в РФ, помимо указанной компании, также входят ООО «Аэр-Технологические решения» и ООО «Агрегатор-с Онлайн». Первое по итогам 2023 года оказалось прибыльным, оно заработало 1,9 млрд рублей вместо убытка в 1 млрд рублей в 2022 году. А у второго вырос убыток с 1 млрд рублей почти до 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе «AliExpress СНГ» рассказали, что по факту у компании и не было прибыли за прошлый год.

«В данных „Алибаба.ком (РУ)“ за 2023 год отображен бухгалтерский доход, фактически „виртуальная прибыль“, образовавшаяся за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что по базовым правилам бухучета и принципу двойной записи при списании обязательств их общий размер в таком случае является бухгалтерским доходом.