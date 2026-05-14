Александр Шохин заявил о фрагментации мировой экономики

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мировая экономика вступила в период фрагментации и жесткого протекционизма, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Ведомости».

Эксперт отметил две ключевые тенденции. Первая — фрагментация мировой экономики и торговли. По его словам, размываются международные правила Всемирной торговой организации, страны отказываются от механизмов разрешения споров и все чаще вводят односторонние ограничения и тарифные войны.

До эпохи «трампизма» глобальная модель строилась на интеграции государств в цепочки добавленной стоимости с учетом их конкурентных преимуществ. Для этого создавались альянсы — Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, инициатива «Один пояс — один путь», объединение БРИКС.

«Начался жесткий протекционизм: односторонние санкции, тарифные войны, принуждение к локализации производств», — подчеркнул Шохин.

Он добавил, что Китай вырос в рамках прежней глобальной модели и сумел трансформироваться из «всемирной фабрики» в технологического лидера. Этому способствовало управленческое решение о развитии перспективных электромобилей, что позволило стране быстро обойти конкурентов.

