Александр Коган посетил завод по производству напитков в Раменском округе

Депутат Государственной думы Александр Коган на прошлой неделе посетил предприятие «Бочкари-Раменское» в Раменском округе, где ознакомился с производством безалкогольных напитков и встретился с коллективом, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Компания «Бочкари-Раменское» работает на территории бывшего завода «Вимм-Билль-Данн» и считается одним из успешных примеров импортозамещения в Раменском округе. Предприятие выпускает сладкие газированные напитки и воду, а с апреля следующего года планирует начать производство холодного чая.

Генеральный директор Александр Буренин рассказал, что завод оснащен современным оборудованием, а большинство специалистов имеют опыт работы в отрасли от 20 до 30 лет. Сейчас предприятие выпускает до 20 млн единиц продукции в месяц, а в следующем году этот показатель увеличится до 25 млн.

Александр Коган отметил, что компания быстро компенсировала потери после ухода западных производителей с российского рынка. В завершение визита депутат провел встречу с сотрудниками, где обсудил с ними перспективы развития предприятия и выслушал предложения коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.