Александр Фадеев покинул пост замгендиректора АО «ЦЭНКИ»

Он занимал должность заместителя генерального директора по техническому и авторскому надзору. 76-летний Фадеев — ученый в области гироскопических приборов, конструктор и специалист по машиностроению и ракетостроению.

С 1999 по 2013 год Фадеев возглавлял Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). В этот период он руководил строительством космодрома Восточный. При его участии модернизировали стартовые комплексы на Байконуре, Плесецке и в Гвианском космическом центре (Куру).

В 2005 году при содействии Фадеева в состав ЦЭНКИ вошел НИИ прикладной механики имени академика Кузнецова, что позволило сохранить институт. С 2006 по 2008 год центру передали объекты Байконура, а к 2011 году в его структуру включили еще 12 предприятий. Численность сотрудников достигла почти 15 тысяч человек.

Фадеев — профессор и заведующий кафедрой «Космические приборы и системы» МГТУ имени Баумана, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

