Александр Абрамов и Александр Фролов продали доли в «Азбуке вкуса»

Основатели металлургического холдинга Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов продали свои активы в компании «Азбука вкуса», пишет « РБК »

Ранее стало известно, что новым совладельцем компании станет АО «Бавэро Групп» из Пермского края. Издание затруднилось назвать ее владельцев.

Абрамов и Фролов стали совладельцами «Азбуки вкуса» вместе с Абрамовичем в 2016 году.

Сейчас «Азбука вкуса» более, чем на треть принадлежит российским инвестфондам, сведений о них в открытом доступе нет.