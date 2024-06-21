Акционеры Yandex N.V. призвали ЦБ проверить условия выкупа их акций

Акционеры Yandex призвали Центробанк проверить условия обмена на акции «Яндекса». По мнению инвесторов, условия сделки являются дискриминирующими и допускают вероятность применения инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена или выкупа ценных бумаг, сообщает РБК.

Юридическая фирма Law & Capital от лица своих клиентов с акциями Yandex N. V. отправила письмо в Банк России, в котором попросила проверить деятельность АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый». В обращении указали, что действия АО «Солид Менеджмент» по выставлению оферты миноритариям создали в обход закона. Это лишает возможности инвесторов, которые покупали акции Yandex N. V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 года, обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене.

Управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов уточнил, что многие их клиенты не подпадают под условия выкупа или обмена, поскольку приобрели акции после 30 ноября.

«Однако есть и такие, кто подпадает под выкуп по 1 251 рублю за бумагу, но отказались от него, и их можно понять, когда рыночная цена акций свыше 40 тыс. рублей», — рассказал он.

Бюро Обыденнова представляет интересы более чем 100 держателей акций Yandex N. V.