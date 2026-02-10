сегодня в 15:01

Акции VK выросли после новости об ограничении работы Telegram

Акции холдинга VK (VKCO) поднялись в цене на 4,02%, на максимуме стоимость повышалась до 322 рублей за бумагу, сообщает РБК .

Акции компании вышли в лидеры роста среди ценных бумаг в индексе Мосбиржи.

Они начали увеличиваться в цене после новости о том, что Роскомнадзор начнет ограничение работы мессенджера Telegram. Роскомнадзор будет принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник.

VK — разработчик цифровой платформы МАХ. С 1 сентября прошлого года МАХ вошел в список программ, которые обязательны для предварительной установки на гаджеты в стране.

Лидером по популярности среди мессенджеров в РФ в декабре был WhatsApp* (94,47 млн пользователей). Затем шел Telegram (93,64 млн). Замыкал топ-3 МАХ (70,06 млн), а на четвертом месте расположился «VK Мессенджер» (15,67 млн).

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

